Если срок действия сертификата ЭП окончен, перевыпустить КЭП в личном кабинете нельзя

Для перевыпуска сертификата ЭП через ЛК ИП нужно авторизоваться через КЭП. Иначе функционал перевыпуска будет недоступен.

В чат ФНС обратились с проблемой – истек срок действия электронной подписи, проходят обновления, и не получается получить новую ЭП.

«Для перевыпуска сертификата ЭП через ЛК ИП необходимо авторизоваться через КЭП. Если Вы авторизовались иным способом, функционал перевыпуска будет недоступен», — ответили налоговики.

Если срок действия сертификата уже окончен, то перевыпустить КЭП можно:

через сервис ВСЭП (на авторизационной форме ЛК ИП нажать на «Выпустить сертификат ЭП»);

через Удостоверяющий центр ФНС.

