Сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной

Банки обратят внимание на переводы свыше 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, а также на операции с небольшими суммами, если их проводят слишком часто.

Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина рассказала, что банки считают подозрительными переводы физических лиц на сумму более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.

Однако подозрительными могут признать операции с меньшими суммами, которые выходят за рамки поведенческих паттернов клиента. Например, это могут быть небольшие, но множественные входящие и исходящие переводы через один счет, использование счета только для переводов, без бытовых платежей.

«Используйте счет и карту для обычных бытовых платежей и операций, поскольку это формирует "нормальный" профиль клиента», — сказала Эряния Бочкина.

Также критерий подозрительности — число операций и количество получателей. Центробанк рекомендует, чтобы в день было не больше 10 таких активностей, а в месяц — не больше 50.

Банки обратят внимание, если в день будет свыше 30 операций по зачислению или списанию денег, если между этими операциями проходит одна минута и меньше. Такая переадресация не выглядит как обычная бытовая активность.