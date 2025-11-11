Отчитаться за 2025 год по выплатам иностранным организациям нужно будет по новой форме

Налоговая служба изменила порядок заполнения налогового расчета доходов, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогов (КНД 1151056).

Приказ ФНС от 12.09.2025 № ЕД-7-3/781@ зарегистрирован Минюстом.

В форме будут такие изменения:

раздел 1 дополнен строкой 060 для указания суммы налога по сроку из п. 6.1 ст. 105.3 НК, так как налог с дохода в размере суммы вторичной корректировки, приравниваемого к дивидендам, платят до 28 марта года, следующего за налоговым периодом;

раздел 3 дополнен подразделом 3.4 – для о доходах и расчета суммы налога по п. 6.1 ст. 105.3 НК РФ.

Кроме того, уточняется, что если ЦБ РФ установил курс рубля для 10, 100, 1000 или 10 000 единиц иностранной валюты, то его отражают в пересчете на единицу иностранной валюты, округляя до 8 знаков после запятой.

Также изменили штрих-коды для налогового расчета.

Приказ вступит в силу 1 января 2026 года.

Новая форма будет применяться начиная с отчета за налоговый период 2025 года.