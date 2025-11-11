Делать ли бухгалтеру декларацию 3-НДФЛ за ИП или директора

3-НДФЛ не входит в состав отчетности на упрощенке, поэтому бухгалтеры обычно делают этот отчет за дополнительную плату. А вы?

В ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» спрашивают мнение коллег, которые ведут ИП: входит ли в бухгалтерские обязанности подготовка декларации 3-НДФЛ за самого предпринимателя.

Этот отчет не входит в отчетность на УСН, поэтому бухгалтеры делают его за отдельную плату, ответили в чате.

«3-НДФЛ – это их личная декларация, я беру делать только у наших клиентов и то не всегда, зависит от периода обращения и сложности. Цену ставлю среднюю по их региону», — уточнила коллега.

Все, что связано с личными налогами, за отдельную плату – подтвердили в обсуждении.

За подготовку 3-НДФЛ бухгалтеры берут от 1 000 рублей.

Делитесь в комментариях – делаете за ИП или директора его декларацию 3-НДФЛ? И берете ли за это деньги?