Делать ли бухгалтеру декларацию 3-НДФЛ за ИП или директора
В ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» спрашивают мнение коллег, которые ведут ИП: входит ли в бухгалтерские обязанности подготовка декларации 3-НДФЛ за самого предпринимателя.
Этот отчет не входит в отчетность на УСН, поэтому бухгалтеры делают его за отдельную плату, ответили в чате.
«3-НДФЛ – это их личная декларация, я беру делать только у наших клиентов и то не всегда, зависит от периода обращения и сложности. Цену ставлю среднюю по их региону», — уточнила коллега.
Все, что связано с личными налогами, за отдельную плату – подтвердили в обсуждении.
За подготовку 3-НДФЛ бухгалтеры берут от 1 000 рублей.
Делитесь в комментариях – делаете за ИП или директора его декларацию 3-НДФЛ? И берете ли за это деньги?
Берете ли вы деньги за подготовку личной отчетности руководителя или ИП?
Анонимный опрос
Как-то давно директор попросил помочь с декларацией - построил дом и собирал документы на вычет по строительству. Перебрала, подшила, посчитала такое количество чеков - просто жесть. На два тома вышло😆 Потом делала только 3-НДФЛ для клиентов по ставке, только тем, кто получает вычет при покупке. Директор мне конечно заплатил, но я так устала все это богатство сортировать, если бы знала что меня ждет, отказалась бы даже за деньги)