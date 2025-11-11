Не получится перейти на АУСН, если выручка была больше 60 млн, но предполагается, что станет меньше

Доход должен быть не больше лимита в предыдущем и в текущем году.

В чате ФНС ИП на УСН спросил о возможности перехода на АУСН с 2026 года.

В 2025 году выручка превысила 60 млн., но закрыли один магазин из пяти, и выручка не будет превышать 60 млн. У ИП 5 человек, работников, материальная база меньше 150 млн. руб., в регионе действует АУСН.

Не могут применять налоговый режим АУСН организации и ИП, у которых совокупный размер доходов за календарный год, предшествующий году перехода на специальный налоговый режим либо с начала текущего календарного года превысил 60 млн рублей (п. 23 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ), ответили налоговики.