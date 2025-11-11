Спорные начисления не спишут со счета физлица

С 1 ноября 2025 взыскать долг по налогам с физлица могут во внесудебном порядке. Этот порядок применяется, только если человек согласен с суммой налогов или результатом рассмотрения заявления о перерасчете налога, то есть просто забыл заплатить, сообщает ФНС.

Если же есть спор – налоговая обратится в суд, рассказал замглавы ФНС Виктор Бациев.

Он уточнил, что деньги со счета физлица не спишут, если есть спорные начисления. То есть у человека есть время, чтобы выяснить все нюансы или разрешить спор в суде.

Если у физлица нет возражений по начислениям, инициируется внесудебное взыскание. В течение трех месяцев с момента возникновения просрочки выставляется требование и дается время на его добровольное исполнение. Если долг не погасят добровольно – налоговая инициирует взыскание за счет денег в банках.

Если человек не согласен с суммой начисленного налога, например, не учли льготу или неверно указали кадастровую стоимость имущества, можно подать заявление о перерасчете налога или жалобу. На время рассмотрения долг будет считаться спорным и списываться автоматически не будет.

Налоговики рассмотрят обращение и вынесут свое суждение. Если плательщик не согласится с ним и опять заявит возражение, взыскать деньги со счета можно будет по-прежнему только через суд.