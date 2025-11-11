Какую рекламу нельзя учесть в базе по налогу на прибыль

В расходы нельзя включить затраты бизнеса на интернет-рекламу, если ее распространяли на заблокированных сайтах, а также если креатив не представили в Роскомнадзор.

Минфин выпустил письмо от 06.10.2025 № 03-03-06/3/96485, в котором разъяснил, какую рекламу можно учитывать в расходах для определения налога на прибыль.

Согласно п. 4 ст. 264 НК, бизнес может включить в расходы следующие траты:

на рекламу в СМИ, информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании;

на наружную и световую рекламу (в том числе расходы на изготовление стендов и щитов);

на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин, демонстрационных залов, изготовление брошюр и каталогов.

Важно, что призы во время розыгрышей и массовых рекламных кампаний, а также расходы на другие виды рекламы можно учесть в базе по налогу на прибыль, но только в размере, не превышающем 1% выручки от реализации.

Однако п. 44 ст. 270 НК говорит о том, что в базе по налогу на прибыль нельзя учесть доходы, если реклама в интернете не была представлена в Роскомнадзор или была распространена через сайты, доступ к которым ограничен.