ФНС: что делать, если ИП прекратил деятельность, но кассу не снял с регистрации

При закрытии ИП налоговая сама снимет кассу в одностороннем порядке.

В чате ФНС спросили – что делать, если ИП прекратил деятельность, но не успели снять кассу с регистрации.

Касса будет снята налоговым органом в одностороннем порядке, ответили налоговики.

