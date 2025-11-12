Приняли закон-2025 об обязательной отработке врачей

Выпускники бюджетных мест медвузов будут отрабатывать в муниципальных и государственных больницах.

11 декабря 2025 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, будут заключать договор о целевом обучении.

После выпуска они будут обязаны отработать в муниципальных и государственных медучреждениях.

Принятый закон должен решить вопрос кадрового дефицита в системе российского здравоохранения, указали авторы инициативы.

Перечень специальностей, по которым выпускники будут обязаны отрабатывать под руководством наставника, и срок наставничества установит Минздрав.

Для студентов, которые нарушат условия договора о целевом обучении, предусмотрен штраф. Также им придется выплатить всю сумму, затраченную на их обучение.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.