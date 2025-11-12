Приняли закон-2025 об обязательной отработке врачей
11 декабря 2025 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, будут заключать договор о целевом обучении.
После выпуска они будут обязаны отработать в муниципальных и государственных медучреждениях.
Принятый закон должен решить вопрос кадрового дефицита в системе российского здравоохранения, указали авторы инициативы.
Перечень специальностей, по которым выпускники будут обязаны отрабатывать под руководством наставника, и срок наставничества установит Минздрав.
Для студентов, которые нарушат условия договора о целевом обучении, предусмотрен штраф. Также им придется выплатить всю сумму, затраченную на их обучение.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
