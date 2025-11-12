Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки
Узнаете, какие изменения ждут самозанятых и бизнес в 2026 году, и как безопасно работать по НПД, чтобы избежать рисков, штрафов и блокировок. Приходите на бесплатный вебинар «Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки». Он состоится 13 ноября в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Вы узнаете на вебинаре:
Что изменится в 2026 году в работе с самозанятыми и как это повлияет на компании.
Зачем государству нужны самозанятые и что ждет НПД после 2028 года.
Какие риски переквалификации в трудовые отношения появляются и как их избежать.
На что обращает внимание ФНС при проверках и как безопасно работать с самозанятыми.
Как правильно оформлять договоры, акты и чеки по 422-ФЗ и 115-ФЗ, чтобы избежать вопросов от регуляторов.
Как автоматизировать работу с самозанятыми: проверки, выплаты, отчетность.
Рассмотрим два практических кейса, как компании предотвратили переквалификацию и вопросы от налоговой.
В конце вебинара — сессия ответов на ваши вопросы и бонус для всех участников.
Спикер — Алексей Тринеев, генеральный директор компании «Получите – Распишитесь».
Ждем вас на вебинаре 13 ноября в 11:00 мск!
Начать дискуссию