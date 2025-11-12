Уже завтра, 13 ноября 2025, на вебинаре разберем реальные кейсы, обновления законодательства и готовые решения.

Узнаете, какие изменения ждут самозанятых и бизнес в 2026 году, и как безопасно работать по НПД, чтобы избежать рисков, штрафов и блокировок. Приходите на бесплатный вебинар «Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки». Он состоится 13 ноября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Вы узнаете на вебинаре:

Что изменится в 2026 году в работе с самозанятыми и как это повлияет на компании. Зачем государству нужны самозанятые и что ждет НПД после 2028 года. Какие риски переквалификации в трудовые отношения появляются и как их избежать. На что обращает внимание ФНС при проверках и как безопасно работать с самозанятыми. Как правильно оформлять договоры, акты и чеки по 422-ФЗ и 115-ФЗ, чтобы избежать вопросов от регуляторов. Как автоматизировать работу с самозанятыми: проверки, выплаты, отчетность. Рассмотрим два практических кейса, как компании предотвратили переквалификацию и вопросы от налоговой. В конце вебинара — сессия ответов на ваши вопросы и бонус для всех участников.

Спикер — Алексей Тринеев, генеральный директор компании «Получите – Распишитесь».

Ждем вас на вебинаре 13 ноября в 11:00 мск!