Новый рекорд: 8 из 10 заявок на кредиты остаются без одобрения

В октябре 2025 года процент отказов по заявкам на получение розничных кредитов достиг 82%. Это максимальный показатель за последний год.

Восьми клиентам из десяти отказывают в потребительских займах, POS-кредитовании, автокредитах, ипотеке и в оформлении кредитных карт. Об этом пишет НБКИ.

Больше всего отказов в кредитовании зафиксировали в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,4%), Омской (83,4%) областях, в Краснодарском (83,1%) и Алтайском (82,7%) краях.

Банки меньше отказывают в кредитах жителям Нижегородской (доля отказов — 78,2%), Воронежской (78,2%) и Белгородской (78,7%) областей, Удмуртии (78,4%). Процент отказов в Москве 79,2%, а в Санкт-Петербурге — 79,6%.

«Спрос на кредиты остается высоким, но качество заемщиков, по мнению банков, падает. Просроченная задолженность по кредитам растет, и банки, видя эту тенденцию, ужесточают правила, чтобы не усугублять проблему», — сказал доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Ляндау.

Центробанк усиливает действие макропруденциальных ограничений в виде надбавок и лимитов, чтобы на рынке не образовался пузырь — ситуация, когда большинство заемщиков не может справиться с обязательствами. В середине 2025 года просрочка по кредитам выросла до рекордных 1,5 трлн рублей.