Станет больше объектов, у которых налог на имущество зависит от кадастровой стоимости
Правительство предлагает по-новому рассчитывать налог на имущество организаций, у которых в собственности есть единые недвижимые комплексы (ЕНК).
Если хотя бы одно здание в ЕНК используется для торговых или административно-деловых целей, то налог на комплекс будут считать исходя из кадастровой стоимости. Об этом пишут «Ведомости».
Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости рассчитывается для офисных и торговых центров, которые включены в единый реестр недвижимости. Однако вспомогательные объекты в этот расчет не входят.
Если поправки примут, вся недвижимость комплекса (в том числе склады, хозяйственный и другие помещения) будет облагаться налогом по кадастровой стоимости.
Пока что ЕНК облагают налогом по среднегодовой остаточной стоимости даже тогда, когда отдельные здания комплекса соответствуют критериям налогообложения по кадастровой стоимости. Кабмин собирается с помощью поправок в НК устранить это несоответствие.
Изменения не затронут ЕНК, которые используют отдельные части для промышленных или транспортных целей.
🔥 Все изменения для бухгалтера 2026
Самые продвинутые бухгалтеры уже идут на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Если ты еще не с ними — поспеши купить билет, хоть мы и добавили места в зале, чтобы вместить всех желающих, половину уже раскупили👀.
Только в офлайн — живое общение со спикерами, розыгрыши подарков и особые предложения от партнеров, общение с коллегами и обмен опытом, практические инструкции и масса полезных материалов по налоговой реформе 2026. Сможете не только провести время с пользой, но и отдохнуть — выпить вкусный кофе, угоститься на фуршете, пофотографироваться, познакомиться с единомышленниками.
«Клерк» объединяет бухгалтеров со всей России! Купить билет.
Начать дискуссию