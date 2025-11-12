Станет больше объектов, у которых налог на имущество зависит от кадастровой стоимости

Сейчас единые недвижимые комплексы облагаются по среднегодовой остаточной стоимости, но кабмин хочет, чтобы налог рассчитывался по кадастровой стоимости, если хотя бы один объект ЕНК используют для торговли или деловых целей.

Правительство предлагает по-новому рассчитывать налог на имущество организаций, у которых в собственности есть единые недвижимые комплексы (ЕНК).

Если хотя бы одно здание в ЕНК используется для торговых или административно-деловых целей, то налог на комплекс будут считать исходя из кадастровой стоимости. Об этом пишут «Ведомости».

Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости рассчитывается для офисных и торговых центров, которые включены в единый реестр недвижимости. Однако вспомогательные объекты в этот расчет не входят.

Если поправки примут, вся недвижимость комплекса (в том числе склады, хозяйственный и другие помещения) будет облагаться налогом по кадастровой стоимости.

Пока что ЕНК облагают налогом по среднегодовой остаточной стоимости даже тогда, когда отдельные здания комплекса соответствуют критериям налогообложения по кадастровой стоимости. Кабмин собирается с помощью поправок в НК устранить это несоответствие.

Изменения не затронут ЕНК, которые используют отдельные части для промышленных или транспортных целей.