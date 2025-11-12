ЦОК Премиум 12.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Налог на имущество организаций

Станет больше объектов, у которых налог на имущество зависит от кадастровой стоимости

Сейчас единые недвижимые комплексы облагаются по среднегодовой остаточной стоимости, но кабмин хочет, чтобы налог рассчитывался по кадастровой стоимости, если хотя бы один объект ЕНК используют для торговли или деловых целей.

Правительство предлагает по-новому рассчитывать налог на имущество организаций, у которых в собственности есть единые недвижимые комплексы (ЕНК).

Если хотя бы одно здание в ЕНК используется для торговых или административно-деловых целей, то налог на комплекс будут считать исходя из кадастровой стоимости. Об этом пишут «Ведомости».

Налог на имущество организаций по кадастровой стоимости рассчитывается для офисных и торговых центров, которые включены в единый реестр недвижимости. Однако вспомогательные объекты в этот расчет не входят.

Если поправки примут, вся недвижимость комплекса (в том числе склады, хозяйственный и другие помещения) будет облагаться налогом по кадастровой стоимости.

Пока что ЕНК облагают налогом по среднегодовой остаточной стоимости даже тогда, когда отдельные здания комплекса соответствуют критериям налогообложения по кадастровой стоимости. Кабмин собирается с помощью поправок в НК устранить это несоответствие.

Изменения не затронут ЕНК, которые используют отдельные части для промышленных или транспортных целей.

🔥 Все изменения для бухгалтера 2026

Самые продвинутые бухгалтеры уже идут на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Если ты еще не с ними — поспеши купить билет, хоть мы и добавили места в зале, чтобы вместить всех желающих, половину уже раскупили👀.

Только в офлайн — живое общение со спикерами, розыгрыши подарков и особые предложения от партнеров, общение с коллегами и обмен опытом, практические инструкции и масса полезных материалов по налоговой реформе 2026. Сможете не только провести время с пользой, но и отдохнуть — выпить вкусный кофе, угоститься на фуршете, пофотографироваться, познакомиться с единомышленниками.

«Клерк» объединяет бухгалтеров со всей России! Купить билет.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы