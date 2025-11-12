🚀 Х Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХ.СОВЕТ» — в Краснодаре! Обсудим налоговую реформу-2026 и отчетность за 2025 год

Открываем продажу билетов на X Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БУХ.СОВЕТ», которая пройдет 17 декабря 2025 года. В этот раз мы пригласили ведущих экспертов в области налогообложения, аудита, бухучета и трудовых отношений в Краснодар. Воспользуйтесь возможностью встретиться с профессионалами вживую!

С 1 января 2026 года стартует налоговая реформа, которая изменит правила работы бухгалтеров. Главные нововведения — повышение ставки НДС с 20% до 22% и снижение порога освобождения от НДС для компаний на УСН до 20 млн рублей. Расширится круг налогоплательщиков, изменятся сроки и порядок уплаты налогов, усилится контроль за расчетами с самозанятыми, а цифровые сервисы ФНС станут обязательной частью работы.

Отчетность за 2025 год нужно будет сдавать по новым правилам — в соответствии с ФСБУ 4/2023. Это требует ранней подготовки: переходный период короткий, а ошибок допускать нельзя.

За полезными советами приходите на новую X Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БУХ.СОВЕТ».

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott.

Программа конференции «БУХ.СОВЕТ»

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы:

Налоговая реформа-2026: изменения в НДС, УСН, ПСН, налоге на прибыль и других налогах.

УСН и НДС в 2026 году: новые правила. Особенности работы на маркетплейсах.

НДФЛ и страховые взносы-2026: изменения, ставки, льготы.

Налоговая практика 2025: какие риски следует учитывать при подготовке к 2026 году.

Изменения в кассовой работе/ЭДО.

Переход бизнеса на АУСН в 2026 году.

Изменения в кадровом, воинском учете и персданных — 2026.

Заполняем отчетность за 2025 год по ФСБУ 4/2023 + Чек-лист.

Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2025 году.

Топ претензий ФНС по налогам и зарплате 2025: опасные схемы и разумные альтернативы.

Спикеры конференции

Есть вопросы? Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям и кадровый консультант.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

И другие топовые специалисты.

Как попасть на Новогодний «БУХ.СОВЕТ»

X Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХ.СОВЕТ» — не просто полезные лекции, это время в сообществе профессионалов.

Мероприятие будет с рассадкой.

17 декабря 2025 года