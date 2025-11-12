📄 Утвердили документы для льгот по НДС производителям и импортерам БПЛА

С 1 октября 2025 года действует освобождение от НДС для беспилотников и их компонентов, но нужно подать в налоговую подтверждающие документы.

Минпромторг подготовил для производителей и импортеров малых беспилотных гражданских летательных аппаратов формы документов для подтверждения права на применение льгот по НДС. Приказ ведомства от 29.09.2025 № 4788 опубликован на госпортале правовой информации.

С 1 октября 2025 года действуют нормы, согласно которым применяется ставка НДС 0% при реализации гражданских БПЛА массой от 0,15 до 30 кг, собранных на территории ЕАЭС, и в отношении двигателей и запчастей для таких беспилотников (ст. 164 НК).

Также с этой даты вступила в силу поправка в ст. 150 НК, и от НДС освободили импорт двигателей и комплектующих для малых БПЛА.

Но для применения этих льгот обязательно нужно представить в налоговую подтверждающие документы.

Для этого Минпромторг утвердил формы и порядок выдачи документа, подтверждающего целевое назначение:

ввозимых товаров , указанных в абз. 1 подп. 23 ст. 150 НК;

реализуемых товаров, указанных в подп. 16.2 п. 1 ст. 164 НК.

Эти документы и порядок их выдачи вступят в силу с 21 ноября 2025 года.

