ЦОК Премиум 12.11 Мобильная V2
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: началась работа над «нейроюристом» Юстиной, в рекламе может появиться стандарт отражения традиционных ценностей, Google обвиняют в слежке за пользователями

Подготовили обзор главных событий дня — 12 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • «Лента» вслед за X5 запускает отдельное направление готовой еды.

  • Ozon планирует открыть офлайн-магазины. В таких точках могут быть представлены товары небольших производителей продуктов питания.

  • Российские маркетплейсы обсуждают выход на рынок Эфиопии.

  • Количество новых выданных кредитных карт в октябре 2025 года сократилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,31 млн (в 2024 году — 1,76 млн).

  • Оптовые цены на сельдь упали на 4,2-12,1%, год к году, падение составило 11,5-32,7%. Это связано с ростом вылова.

  • Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь-октябрь 2025 выросла на 6,9% — до 1,4 трлн рублей.

  • Объем российского рекламного рынка за январь-сентябрь 2025 года, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), составил 680-685 млрд рублей.

  • РСПП предложил внедрить стандарт отражения традиционных ценностей в рекламе. Реклама формирует значительную долю контента, который ежедневно видят миллионы россиян, поэтому важно определить механизмы внедрения новых принципов на уровне компаний.

  • «Яндекс» запустил акселератор для технологических стартапов молодых ученых. Yandex AI startup lab рассчитан на студентов и молодых ученых с проектами в области искусственного интеллекта, робототехники и анализа данных. 

  • Министерство юстиции и компания «Наносемантика» начали работать над большой языковой моделью (LLM) для «нейроюриста» Юстины — цифрового аватара, впервые представленного в 2024 году. 

  • В России резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. На 100 тыс. населения приходится 629 случаев.

  • 97% россиян готовы уйти работать к конкурентам, если там им предложат высокую зарплату, а ради удобного графика к конкурентам уйдет каждый второй сотрудник.

  • Онлайн-кинотеатр Kion завершил переход на видеоплатформу собственной разработки, полностью отказавшись от решений внешних вендоров.

  • Против Google выдвинули обвинения в слежке за пользователями через нейросеть Gemini. Google, предположительно, использует функцию поддержки Gemini для сбора и хранения информации о личных переписках пользователей в приложениях Gmail и Google Chat, а также о видеоконференциях на платформе Google Meet.

  • В Москве заработали пункты обогрева для бездомных людей. Сотрудники организации помогают с поиском родственников, восстановлением документов, трудоустройством и оформлением проживания. 

  • Александр Овечкин забил 901-й гол и обновил рекорд НХЛ.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка