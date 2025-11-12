⚡️ Итоги дня: началась работа над «нейроюристом» Юстиной, в рекламе может появиться стандарт отражения традиционных ценностей, Google обвиняют в слежке за пользователями

«Лента» вслед за X5 запускает отдельное направление готовой еды.

Ozon планирует открыть офлайн-магазины. В таких точках могут быть представлены товары небольших производителей продуктов питания.

Российские маркетплейсы обсуждают выход на рынок Эфиопии.

Количество новых выданных кредитных карт в октябре 2025 года сократилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,31 млн (в 2024 году — 1,76 млн).

Оптовые цены на сельдь упали на 4,2-12,1%, год к году, падение составило 11,5-32,7%. Это связано с ростом вылова.

Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь-октябрь 2025 выросла на 6,9% — до 1,4 трлн рублей.

Объем российского рекламного рынка за январь-сентябрь 2025 года, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), составил 680-685 млрд рублей.

РСПП предложил внедрить стандарт отражения традиционных ценностей в рекламе. Реклама формирует значительную долю контента, который ежедневно видят миллионы россиян, поэтому важно определить механизмы внедрения новых принципов на уровне компаний.

«Яндекс» запустил акселератор для технологических стартапов молодых ученых. Yandex AI startup lab рассчитан на студентов и молодых ученых с проектами в области искусственного интеллекта, робототехники и анализа данных.

Министерство юстиции и компания «Наносемантика» начали работать над большой языковой моделью (LLM) для «нейроюриста» Юстины — цифрового аватара, впервые представленного в 2024 году.

В России резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. На 100 тыс. населения приходится 629 случаев.

97% россиян готовы уйти работать к конкурентам, если там им предложат высокую зарплату, а ради удобного графика к конкурентам уйдет каждый второй сотрудник.

Онлайн-кинотеатр Kion завершил переход на видеоплатформу собственной разработки, полностью отказавшись от решений внешних вендоров.

Против Google выдвинули обвинения в слежке за пользователями через нейросеть Gemini. Google, предположительно, использует функцию поддержки Gemini для сбора и хранения информации о личных переписках пользователей в приложениях Gmail и Google Chat, а также о видеоконференциях на платформе Google Meet.

В Москве заработали пункты обогрева для бездомных людей. Сотрудники организации помогают с поиском родственников, восстановлением документов, трудоустройством и оформлением проживания.