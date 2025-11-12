Более актуальная сумма налога к уплате будет по ссылке на QR-код

Если сумма в налоговом уведомлении за 2024 год и по QR-коду отличаются – правильной будет вторая, так как учитывается сальдо ЕНС.

Налоговики объяснили, когда суммы в налоговом уведомлении могут не совпадать с суммой оплаты по QR-коду.

«Содержащаяся в налоговом уведомлении ссылка на QR-код (в реквизитах платежа) содержит актуальную сумму налогов к уплате по такому уведомлению», — говорится в сообщении УФНС.

Дело в том, что что ссылке учитывается положительное сальдо на ЕНС налогоплательщика на день оплаты начислений.

У физлица ЕНС один, поэтому деньги распределяются по всем обязательствам независимо от того, для погашения каких налогов предназначалась уплата.

ИП, самозанятым и физлицам, у которых есть налоговые долги, при пополнении ЕНС налоговики рекомендуют проверять все налоговые обязательства, чтобы избежать появления задолженности.

Может случиться такая ситуация: плательщик внес сумму для уплаты начислений по НПД или патенту, но из-за неуплаченных имущественных налогов сумма распределится на платежи с более ранним сроком уплаты. Из-за этого у плательщика образуется задолженность.

Проверить состояние ЕНС проще и удобней всего в «ЛК налогоплательщика для физических лиц», добавили представители налоговой.