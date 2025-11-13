При продаже недвижимости срок владения определяется в отношении каждого объекта

Имущественный налоговый вычет по НДФЛ при продаже недвижимого имущества дается один, а сроки владения определяют в отношении каждого объекта.

Человек получил в дар землю и дом, затем решил их продать. Срок владения – менее трех лет.

Как действует в этом случае вычет: 1 млн руб. на землю и 1 млн на дом, или 1 000 000 всего, спросил налогоплательщик. И как учитывать при этом сроки владения объектами.

При продаже земельного участка и дома сумма вычета 1 млн руб. предоставляется всего за год, а не по каждому объекту отдельно, ответили налоговики.

Срок владения при этом определяется в отношении каждого объекта, и в зависимости от этого видно, подлежит доход декларированию или нет, уточнили они.