Мишустин призывает бизнес активнее переходить на российское ПО

Премьер считает, что отечественный софт снизит уязвимость предприятий.

Глава Правительства Михаил Мишустин призвал активнее переходить на российское ПО и компоненты.

«Чтобы в целом снизить возможности уязвимости предприятий, очень важно активнее создавать и внедрять перспективные технологии информационной безопасности, переходить на российский софт, "железо".

И мы продолжим системно этим заниматься. Я рассчитываю, что бизнес очень ответственно отнесется к выполнению такой задачи», — сказал премьер-министр.

Об этом он заявил в ходе выступления на форуме информационных технологий «Цифровые решения».

Автор

Дмитрий Кудряшов
