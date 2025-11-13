Мишустин призывает бизнес активнее переходить на российское ПО
Премьер считает, что отечественный софт снизит уязвимость предприятий.
Глава Правительства Михаил Мишустин призвал активнее переходить на российское ПО и компоненты.
«Чтобы в целом снизить возможности уязвимости предприятий, очень важно активнее создавать и внедрять перспективные технологии информационной безопасности, переходить на российский софт, "железо".
И мы продолжим системно этим заниматься. Я рассчитываю, что бизнес очень ответственно отнесется к выполнению такой задачи», — сказал премьер-министр.
Об этом он заявил в ходе выступления на форуме информационных технологий «Цифровые решения».
Комментарии1
хотела посмотреть первоисточник))) что же ждет нас по ПО
а там надпись: Для сайта government.ru не поддерживается защищенное подключение по протоколу HTTPS