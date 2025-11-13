Самозанятые могут выдать чек задним числом, но не раньше даты своей регистрации

В приложении «Мой налог» можно сформировать чек задним числом, но только за период, когда самозанятый уже стоял на учете как плательщик НПД.

В чате ФНС возник вопрос — может ли самозанятый, который только что зарегистрировался в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД), сформировать чек за услуги, которые были месяц назад.

Представитель ФНС ответил, что задним числом можно сформировать чек, но только за тот период, когда самозанятый уже находился на учете.

Если месяц назад человек не применял НПД, сформировать чек он не сможет.