📱 Операторы будут предупреждать о звонках мошенников, хотя закона еще нет

Мобильный оператор МТС сможет предупреждать абонентов о звонках мошенников.

Такую возможность предполагает гендиректор компании Инесса Галактионова.

«Возможно, если мы будем понимать, что это мошенник, может быть, действительно, такая инициатива. Будем предупреждать таким образом абонентов», — сказала Галактионова.

Так она ответила на предложение вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Коли технология работает, зачем ждать от государства регулирования?», — прокомментировал Григоренко.

Сейчас МТС блокирует звонки по «очень большим триггерам», порядка 2,5 млрд звонков с начала 2025 года уже было заблокировано, добавила руководитель компании.

Кроме того, у оператора работает функция предупреждения о мошенниках, если звонок уже приняли.