Налоговики объяснили, когда документы по ТКС автоматически считаются полученными

Документы от налоговой по телекоммуникационным каналам связи считаются автоматически полученными на шестой рабочий день после отправки.

В 2025 году налогоплательщиков освободили от обязанности направлять квитанции о получении от налоговых органов электронных документов. Об этом сказано в Федеральном законе от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Теперь все электронные документы, в том числе и требования налоговиков, считаются полученными на шестой рабочий день с момента их отправки. То есть с даты, которую зафиксировал оператор электронного документооборота. Об этом сказано на сайте ФНС.

А с 5 февраля 2025 года начало действовать новое правило: если не представить в налоговую электронную квитанцию о приеме требования, то штрафа и блокировки счетов не будет.

Новый порядок электронного «общения» с ФНС изменяет правила взаимодействия: с 1 ноября 2025 года ФНС отказывается принимать обращения по ТКС через операторов ЭДО. Узнайте больше о том, какие обращения ФНС не примет с 1 ноября 2025 года.