🧹 Зарплаты дворников в 2025 году выросли на 38%

Спрос на дворников растет, особенно в Татарстане и Челябинске. Медианная зарплата достигла 42,3 тыс. рублей.

С августа 2025 года число вакансий для дворников выросло на 32%, сообщает hh.ru (исследование есть у «Клерка»). Это связано с подготовкой городов к зимнему сезону, когда для поддержания чистоты и безопасности улиц нужно больше усилий.

Больше всего уборщики территорий требуются в Татарстане: спрос за два месяца вырос на рекордные 74%. Также в топ-3 вошли:

Челябинск: +55% за 2 осенних месяца;

Санкт-Петербург: +35%;

В Москве прирост составил 19%.

Также растут зарплатные предложения. Сейчас медианная зарплата дворников в России составляет 42,3 тыс. рублей. Минимальная зарплата – 22,7 тыс., а максимальная – 84,5 тыс. рублей.

За год медианная зарплата дворников увеличилась на 38%. В 2023 года она составляла 30,6 тыс. рублей, а в 2024 году – 35,5 тыс.

Зарплаты дворников традиционно растут в осенне-зимний период. Работодатели, готовясь к снегопадам и гололеду, активно ищут сотрудников и конкурируют за них, повышая зарплаты. Осеннее повышение зарплат в отдельных регионах составляет от 2,5 до 6 тыс. рублей, уточнила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Растет и нижняя граница зарплатного предложения. С сентября зарплатный минимум ежемесячно увеличивается в среднем на 5-10 тыс. рублей. Например, в Москве в октябре наименьший заработок составлял 44,8 тыс. рублей, а в ноябре – уже 47,6 тыс.

