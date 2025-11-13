Роспотребнадзор: доля нелегальной продукции сократилась до 9%

С помощью цифровой маркировки товаров оборот нелегальных товаров упал с 30% до 9%.

Благодаря цифровой маркировке товаров с 30% до 9% снизилась доля нелегального оборота. На парфюмерном рынке этот показатель упал в пять раз.

По состоянию на октябрь 2025 года сотрудники Роспотребнадзора проверили 2,22 млн товаров на соответствие требованиям маркировки. В результате 25% продукции продавалось в магазинах без соблюдения правил.

С 2024 года ведомство провело больше 250 тыс. профилактических мероприятий, к административной ответственности привлекли 21,3 тыс. лиц, а в суд передали свыше 3,8 тыс. материалов по фактам продажи нелегальной продукции.

«Доля продаж с нарушениями разрешительного режима снизилась в 2,65 раз, с нарушением правил регистрации в системе маркировки — в 3,74 раз, доля продаж товаров с незарегистрированными в системе маркировки товаров снизилась в 2,4 раза», — сказано на сайте ведомства.

13 ноября отмечают Всемирный день качества, его девиз — «Россия, страна со Знаком качества».