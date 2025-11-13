ФНС ответила на вопросы по налоговым уведомлениям 2025 года
Начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов ответил на частые вопросы о налоговых уведомлениях по налогу на имущество физлиц.
По его словам, налоги за 2024 год менялись по таким причинам:
применение в качестве налоговой базы новых результатов государственной кадастровой оценки объектов капстроительства за 2023 год, вступивших в силу 01.01.2024;
прекращение действия с 2024 года моратория на применение повышенной кадастровой оценки земель 2022 года;
применение перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., по которым налог исчисляется с повышающим коэффициентом 3;
вовлечение в налоговый оборот ранее незарегистрированных объектов недвижимости.
Он добавил, что в ряде случаев уведомления за 2024 год не направлялись. Это если:
в 2024 году отсутствовал объект налогообложения;
применена льгота, полностью освобождающая от налога;
общая сумма налога меньше 300 рублей. Исключение – направление уведомления в календарном году, после которого утрачивается возможность его отправки;
положительное сальдо ЕНС на дату формирования налогового уведомления больше, чем налог по уведомлению (для физлиц-не ИП).
Заплатить налоги за 2024 год нужно до 1 декабря 2025, кроме налогоплательщиков отдельных пострадавших территорий Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев.
Начать дискуссию