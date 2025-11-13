ФНС ответила на вопросы по налоговым уведомлениям 2025 года

На размер налога на имущество физических лиц за 2024 год повлияли кадастровая оценка объектов капстроительства, прекращение моратория на повышенную кадастровую стоимость, регистрация новых объектов недвижимости.

Начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов ответил на частые вопросы о налоговых уведомлениях по налогу на имущество физлиц.

По его словам, налоги за 2024 год менялись по таким причинам:

применение в качестве налоговой базы новых результатов государственной кадастровой оценки объектов капстроительства за 2023 год, вступивших в силу 01.01.2024;

прекращение действия с 2024 года моратория на применение повышенной кадастровой оценки земель 2022 года;

применение перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., по которым налог исчисляется с повышающим коэффициентом 3;

вовлечение в налоговый оборот ранее незарегистрированных объектов недвижимости.

Он добавил, что в ряде случаев уведомления за 2024 год не направлялись. Это если:

в 2024 году отсутствовал объект налогообложения;

применена льгота, полностью освобождающая от налога;

общая сумма налога меньше 300 рублей. Исключение – направление уведомления в календарном году, после которого утрачивается возможность его отправки;

положительное сальдо ЕНС на дату формирования налогового уведомления больше, чем налог по уведомлению (для физлиц-не ИП).

Заплатить налоги за 2024 год нужно до 1 декабря 2025, кроме налогоплательщиков отдельных пострадавших территорий Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев.