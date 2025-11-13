Командированные в свободное время гуляют по центру, ходят в музеи и смотрят достопримечательности

Россияне рассказали, как проводят свободное время в командировках.

Чаще всего в свободное время в командировках работники гуляют по центру города, посещают музеи и другие достопримечательности.

Такие результаты получили сервисы «Авито Путешествия» и «Авито Работа».

«58% отправляются на прогулку по центру, чтобы лучше почувствовать город и его атмосферу, 30% всегда стараются посетить музеи и другие достопримечательности города. Причем среди опрошенных женщин такие ответы звучат чаще (65% и 35% соответственно). Максимально популярны пешие прогулки среди респондентов старше 65 лет (68%)», — говорится в исследовании.

Мужчины больше склонны отдыхать в номере или апартаментах (10% против 4% у женщин). Кроме того, 17% из них вообще не имеют свободного времени в командировках (17% против 10% у женщин).

Местной кухней интересуется 21% респондентов, но среди молодежи от 18 до 24 лет таких 32%, а от 25 до 34 лет – 25%.

В командировки периодически отправляются 52% работающих россиян, 42% из них – в регионы Центрального федерального округа. Чаще всего ездят в другие регионы топ-менеджеры, операторы спецтехники, специалисты по железнодорожным, морским и авиаперевозкам, инженеры и научные сотрудники, а также специалисты правовой сферы.

В опросе участвовали 10 тыс. человек в октябре 2025 года.