Больше военнослужащих-контрактников получат компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет
Правительство расширило перечень категорий военнослужащих-контрактников, получающих компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Это предусмотрено постановлением кабмина от 12 ноября 2025 года № 1778.
Получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет будут контрактники, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения СВО, сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о тех военных, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. После заключения контракта, они теряли право на получение военной пенсии, но теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.
Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.
