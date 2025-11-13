ЦОК КПП Общ 13.11 Мобильная
Пенсии

Больше военнослужащих-контрактников получат компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет

Контрактники, выполнявшие задачи в приграничных регионах РФ, будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет.

Правительство расширило перечень категорий военнослужащих-контрактников, получающих компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Это предусмотрено постановлением кабмина от 12 ноября 2025 года № 1778.

Получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет будут контрактники, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения СВО, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о тех военных, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. После заключения контракта, они теряли право на получение военной пенсии, но теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года. 

Автор

RG-Soft
