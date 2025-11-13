На УСН, ПСН и ЕСХН — особые правила учета доходов от подарочных сертификатов
С точки зрения налоговой, подарочные сертификаты — это предварительная оплата товаров, которые будут куплены в будущем. Поэтому доходом нужно признать выручку от продажи товаров, работ, услуг и выручку от реализации имущественных прав.
Если клиент не использовал подарочный сертификат, то компании нужно учесть эти средства как безвозмездно полученные активы и отразить это в составе налогооблагаемых доходов. Об этом сказано на сайте ФНС.
Однако у бизнеса, который работает на УСН, ПСН или ЕСХН будут особые правила учета подарочных сертификатов:
датой получения доходов от продажи сертификатов нужно признать день поступления денег на счет или в кассу;
если соблюдать лимиты применения УСН и ПСН, можно учесть доходы по обоим спецрежимам;
возврат покупателю денег за неиспользованный сертификат уменьшит налогооблагаемый доход по УСН и ЕСХН в том периоде, в котором получили возврат.
Важно, что суммы за оплату подарочного сертификата следует отразить в отчетном периоде их получения.
