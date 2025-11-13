Как бухгалтеру правильно восстановить НДС
Чтобы восстановить ранее принятый к вычету НДС, нужно отразить этот налог в книге продаж на основании счета-фактуры, по которому был вычет. При этом в книге покупок не нужно ничего заполнять.
При восстановлении НДС по причине уменьшения стоимости товаров, работ или услуг в книге продаж нужно отметить корректировочный счет-фактуру. Если срок такого счета-фактуры истек, восстановить НДС нужно по бухгалтерской справке-расчету.
Сначала бухгалтеру необходимо отразить в учете правильную сумму налога, составить документ для подтверждения операции (корректировочный счет-фактура, распоряжение о взносе средств в уставный капитал, уведомление о переходе на спецрежим). После исправляется налоговая декларация, а именно — строка 090 в разделе 3. Изменения нужно отразить в бухгалтерском и налоговом учете и уплатить НДС.
