Как бухгалтеру правильно восстановить НДС

Список причин для восстановления НДС не ограничен, налоговики могут потребовать сделать это по любому поводу. Например, когда компания передает активы в уставный капитал, переходит на специальный налоговый режим или получает освобождение от НДС.

Чтобы восстановить ранее принятый к вычету НДС, нужно отразить этот налог в книге продаж на основании счета-фактуры, по которому был вычет. При этом в книге покупок не нужно ничего заполнять.

При восстановлении НДС по причине уменьшения стоимости товаров, работ или услуг в книге продаж нужно отметить корректировочный счет-фактуру. Если срок такого счета-фактуры истек, восстановить НДС нужно по бухгалтерской справке-расчету.

Сначала бухгалтеру необходимо отразить в учете правильную сумму налога, составить документ для подтверждения операции (корректировочный счет-фактура, распоряжение о взносе средств в уставный капитал, уведомление о переходе на спецрежим). После исправляется налоговая декларация, а именно — строка 090 в разделе 3. Изменения нужно отразить в бухгалтерском и налоговом учете и уплатить НДС.

