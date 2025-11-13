Налоговые органы в 2025 году не проводят профилактические визиты, но могут по заявке

По запросу контролируемого лица налоговики придут с профвизитом.

В 2025 году обязательные профилактические визиты по инициативе налоговиков не проводятся. Но такой визит может быть проведен по запросу самого контролируемого лица, пишет региональное УФНС.

«Профилактический визит – это встреча, проводимая в интересах граждан и организаций, которая может состояться либо очно по месту осуществления деятельности контролируемого лица, либо в виде онлайн-диалога в формате видео-конференц-связи. И в том, и в другом варианте представители налоговой службы индивидуально проинформируют налогоплательщика о правилах применения контрольно-кассовой техники при проведении расчетов», — рассказала начальник оперативного контроля УФНС Евгения Круглова.

Профвизит по инициативе контролируемого лица могут провести по заявлению:

малого предприятия;

социально ориентированной некоммерческой организации;

государственного или муниципального учреждения.

Контролируемое лицо может подать заявление о проведении профвизита через Госуслуги в раздел «Контроль и надзор» по ссылке «Подать заявку» в блоке «Запись на профвизит».

Заявку рассмотрят в течение десяти рабочих дней и примут решение о проведении профилактического визита либо откажут.

При подаче заявки можно выбрать формат встречи – очный с посещением инспектора или дистанционный через приложение «МП Инспектор».

Если решение о проведении профилактического визита принято, дату его проведения согласуют с контролируемым лицом в течение 20 рабочих дней.