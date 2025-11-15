Если не сдать 3-НДФЛ, налоговая все равно начнет проверку и сама определит налог к уплате

При непредставлении декларации по форме 3-НДФЛ о доходах за 2024 год в установленных законом случаях ФНС проводит камеральную налоговую проверку.

Физлица, имеющие доходы от продажи или дарения имущества, которые не освобождены от налогообложения, обязаны отчитаться о них, подав декларацию 3-НДФЛ. В идеале представить ее нужно до 30 апреля года, идущего за истекшим налоговым периодом (ст. 88 НК).

УФНС предупреждает: если это не сделать, инспекция проводит камеральную проверку на основе имеющихся у нее документов и информации. То есть и без 3-НДФЛ.

Камеральная проверка расчетов проводится в течение трех месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного НК РФ срока уплаты налога по соответствующим доходам.

Таким образом, если не сдать 3-НДФЛ за 2024 год, будут автоматически сформированы и переданы на камеральную проверку расчеты с предполагаемой суммой НДФЛ к уплате.