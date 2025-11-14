700 тысяч российских компаний смогут подключиться к МАХ

Представители малого и среднего бизнеса могут пользоваться инструментами в МАХ для платежей, общения с клиентами и выстраивания рекламных кампаний.

В МАХ появилась возможность интегрировать в мессенджер сервисы продажи услуг и товаров, приема платежей и поддержки клиентов. Это значит, что для представителей малого и среднего бизнеса откроются новые возможности. К платформе смогут подключиться свыше 700 тыс. компаний.

Чтобы вести бизнес в МАХ, нужно зарегистрироваться на цифровой платформе МСП.РФ или иметь приложение в RuStore. Партнеры могут присоединиться по ссылке.

Предприниматели смогут вести онлайн-продажи в МАХ с помощью мини-приложений, автоматизировать работу с клиентами через чат-бот, усилить маркетинг через публикации на своем канале. Об этом сказано в пресс-релизе компании VK.

Платформа для партнеров открылась 23 октября 2025 года, тогда к МАХ могли присоединиться компании, которые опубликовали приложение в RuStore. За две недели подключилось больше 5 тыс. организаций.

С 12 октября 2025 года в мессенджере могут работать представители МСП, а затем платформа будет открыта для всего бизнеса, в том числе для самозанятых.