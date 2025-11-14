Для сделок с недвижимостью могут ввести период охлаждения

Чтобы защитить россиян от мошенников, Сергей Миронов предложил ввести период охлаждения на 48 часов при продаже и покупке недвижимости.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил зампреду Правительства Марату Хуснуллину установить период охлаждения при сделках с недвижимостью.

Период охлаждения должен составлять около 48 часов. Ожидается, что это позволит лучше защитить россиян от мошенничества при покупке-продаже квартир и домов.

«Мы предлагаем сделать так называемое охлаждение, специальный счет. В течение этого времени можно всегда разобраться, кто есть мошенник, а кто действительно добросовестный покупатель», — сказал Сергей Миронов.

Также он добавил, что участились случаи, когда собственники, продав квартиру, решают забрать ее обратно, заявляя, что действовали под влиянием мошенников. В итоге добросовестный покупатель остается без жилья и без денег.