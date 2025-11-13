Когда отмечать День бухгалтера — мнения разделились
10 ноября во всем мире День бухгалтера, однако в России этот праздник по традиции отмечают 21 ноября. В этот день в 1996 году подписали первый Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Однако праздник на официальном уровне не закрепили, поэтому некоторые отмечают День бухгалтера 28 ноября, то есть в тот день, когда закон о бухучете вступил в силу.
В нашем телеграм-канале «БУХмолния» прошел опрос среди бухгалтеров. В результате 70% специалистов по учету отмечают свой профессиональный день 21 ноября. 10 ноября празднуют 22% участников опроса, а 28 ноября — только 8%.
Несмотря на обширный выбор дат, бухгалтеры в комментариях негодуют, почему нельзя отмечать этот праздник каждый день, без привязки к датам!
«Можно ж каждый день жить и наслаждаться этим процессом, а не когда скажут какой, когда праздник и как надо его отмечать», — пишут пользователи.
А когда вы отмечаете День бухгалтера? Голосуйте в нашем телеграм-канале!
Почему день налогового инспектора 21.11 ? Потому что ГНС РФ была образована Указом Президента № 218 от 21.11.91. Поэтому и день бухгалтера должен быть 21.11., т.к. в этот день в 1998 г. был подписан закон "О бухгалтерском учете" . Это символические даты , т.к. и налоговая была до 1991 и бухгалтеры были до 1998. Ну а международный день бухгалтера 10.11 это тоже символическая дата -день рождения Луки Пачоли , которого тоже можно помянуть и выпить при желании