Когда отмечать День бухгалтера — мнения разделились

День бухгалтера — 10 ноября, 21 или 28? А может быть вообще отмечать свой профессиональный праздник каждый день и не смотреть в календарь?! Узнайте, что думают специалисты по учету.

10 ноября во всем мире День бухгалтера, однако в России этот праздник по традиции отмечают 21 ноября. В этот день в 1996 году подписали первый Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Однако праздник на официальном уровне не закрепили, поэтому некоторые отмечают День бухгалтера 28 ноября, то есть в тот день, когда закон о бухучете вступил в силу.

В нашем телеграм-канале «БУХмолния» прошел опрос среди бухгалтеров. В результате 70% специалистов по учету отмечают свой профессиональный день 21 ноября. 10 ноября празднуют 22% участников опроса, а 28 ноября — только 8%.

Несмотря на обширный выбор дат, бухгалтеры в комментариях негодуют, почему нельзя отмечать этот праздник каждый день, без привязки к датам!

«Можно ж каждый день жить и наслаждаться этим процессом, а не когда скажут какой, когда праздник и как надо его отмечать», — пишут пользователи.

А когда вы отмечаете День бухгалтера? Голосуйте в нашем телеграм-канале!