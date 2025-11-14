С 15 ноября 2025 юридическую помощь при нарушении трудовых прав начнут оказывать бесплатно
С 15 ноября 2025 года вступит в силу закон от 04.11.2025 № 407-ФЗ, согласно которому государственные юридические бюро и адвокаты смогут безвозмездно представлять в судах интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, напоминает Госдума.
Бесплатную юрпомощь можно будет получить при рассмотрении дел:
об отказе в заключении трудового договора;
восстановлении на работе;
взыскании заработка;
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.
Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи:
люди с доходом ниже прожиточного минимума;
инвалиды I и II группы;
дети-сироты;
попечители и усыновители;
многодетные семьи;
участники СВО;
пострадавшие от чрезвычайных бедствий.
