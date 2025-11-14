ЦОК КПП ЗП 14.11 Мобильная
Советы юристов

С 15 ноября 2025 юридическую помощь при нарушении трудовых прав начнут оказывать бесплатно

Вступит в силу закон о бесплатной юридической помощи малоимущим и другим льготным категориям.

С 15 ноября 2025 года вступит в силу закон от 04.11.2025 № 407-ФЗ, согласно которому государственные юридические бюро и адвокаты смогут безвозмездно представлять в судах интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, напоминает Госдума.

Бесплатную юрпомощь можно будет получить при рассмотрении дел:

  • об отказе в заключении трудового договора;

  • восстановлении на работе;

  • взыскании заработка;

  • компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи:

  • люди с доходом ниже прожиточного минимума;

  • инвалиды I и II группы;

  • дети-сироты;

  • попечители и усыновители;

  • многодетные семьи;

  • участники СВО;

  • пострадавшие от чрезвычайных бедствий.

