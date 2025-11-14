Депутаты предлагают уменьшить налог на прибыль компаниям, которые вкладывают деньги в социальную деятельность

Организации, которые инвестируют в развитие социальной сферы, смогут получить льготу по налогу на прибыль. Базу можно уменьшить на сумму вложений, не более чем на 30% от затрат.

Депутаты партии «Справедливая России — За правду» внесут в Госдуму законопроект о налоговых льготах для компаний, которые инвестируют в развитие социальной сферы.

Социальные предприятия смогут уменьшать базу по налогу на прибыль на сумму инвестиций, направленных на общественную деятельность, однако не более чем на 30% от затрат.

«Законопроект создает механизм, который позволит предприятиям больше вкладывать средств в развитие социальной сферы — в создание новых рабочих мест для пенсионеров и людей с инвалидностью, в развитие реабилитационных центров и служб социальной поддержки граждан», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Ожидается, что налоговые льготы будут стимулировать бизнес вкладывать средства в развитие социальной сферы.