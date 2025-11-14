⌛ Сегодня, 14 ноября 2025, еще можно подать заявление о возмещении расходов на охрану труда

До даты подачи заявления нужно выполнить хотя бы одно предупредительное мероприятие.

14 ноября 2025 года — последний день для отправки заявления о возмещении произведенных расходов на предупредительные меры по охране труда, напоминает СФР.

«К этому сроку страхователем должно быть выполнено хотя бы одно предупредительное мероприятие», — уточняет фонд.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие расходы.

Как подать заявление:

на Госуслугах;

в отделении СФР;

в МФЦ;

по почте.

Если страхователь оплатит часть мероприятий после подачи заявления, предоставить документы по ним можно будет позже, но не позднее 15 декабря.

Любой страхователь может возместить часть затрат на мероприятия по улучшению трудовых условий, на охрану труда, сокращение профзаболеваний и санаторно-курортное лечение определенных категорий работников, подчеркнул СФР.

Подробнее о том, как составлять отчетность для налоговой и СФР, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет с нуля, научитесь работать с кадрами, рассчитывать зарплату, налоги и страховые взносы, управлять финансами и использовать нейросети.

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 15 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.