❗ ЦБ опубликовал новый список с 2026 года подозрительных операций: включили переводы самому себе по СБП

Теперь банки будут настороженно относиться к переводам больше 200 тыс. рублей самому себе, а также к смене номера телефона, который используется для входа в онлайн-банк.

Банк России опубликовал приказ от 05.11.2025 № ОД-2506 с расширенными критериями операций, которые будут считаться подозрительными с 1 января 2026 года.

Теперь перечень содержит 12 признаков мошенничества. Например:

крупные переводы более 200 тыс. рублей самому себе по Системе быстрых платежей (СБП);

поступление по СБП больше 200 тыс. рублей от другого банка менее чем за 24 часа до перевода денег лицу, которому за последние шесть месяцев клиент не отправлял деньги;

совпадение данных получателя со случаями несанкционированных переводов , которые обнаружил Центробанк;

использование интернет-провайдера, к которому раньше абонент не обращался или приложений, которые скрывают сессионные данные;

смена сим‑карты или изменение настроек устройства, если банк еще не подтвердил, что номер действительно принадлежит клиенту;

внесение наличных через банкомат с использованием цифровой карты в течение 24 часов после перевода из-за границы на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Поводом усомниться в самостоятельных действиях клиента станут и технические изменения параметров телефона, которые могут сигнализировать о заражении устройства.