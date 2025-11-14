ЦОК КПП БСН 14.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Банки

❗ ЦБ опубликовал новый список с 2026 года подозрительных операций: включили переводы самому себе по СБП

Теперь банки будут настороженно относиться к переводам больше 200 тыс. рублей самому себе, а также к смене номера телефона, который используется для входа в онлайн-банк.

Банк России опубликовал приказ от 05.11.2025 № ОД-2506 с расширенными критериями операций, которые будут считаться подозрительными с 1 января 2026 года.

Теперь перечень содержит 12 признаков мошенничества. Например:

  • крупные переводы более 200 тыс. рублей самому себе по Системе быстрых платежей (СБП);

  • поступление по СБП больше 200 тыс. рублей от другого банка менее чем за 24 часа до перевода денег лицу, которому за последние шесть месяцев клиент не отправлял деньги;

  • совпадение данных получателя со случаями несанкционированных переводов, которые обнаружил Центробанк;

  • использование интернет-провайдера, к которому раньше абонент не обращался или приложений, которые скрывают сессионные данные;

  • смена сим‑карты или изменение настроек устройства, если банк еще не подтвердил, что номер действительно принадлежит клиенту;

  • внесение наличных через банкомат с использованием цифровой карты в течение 24 часов после перевода из-за границы на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Поводом усомниться в самостоятельных действиях клиента станут и технические изменения параметров телефона, которые могут сигнализировать о заражении устройства.

Автор

Комментарии

15
  • А
    Алейда

    Нет слов, кроме матерных

  • 1
    1337452@

    просто в тему:

    каков итог недели? итог недели прост —

    нас снова поимели, как в гриву, так и в хвост.

    но мы покажем хрен им со всею прямотой,

    поскольку только крепнем от процедуры той

    (с)

ГлавнаяТарифы Клерка