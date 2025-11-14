❗ ЦБ опубликовал новый список с 2026 года подозрительных операций: включили переводы самому себе по СБП
Банк России опубликовал приказ от 05.11.2025 № ОД-2506 с расширенными критериями операций, которые будут считаться подозрительными с 1 января 2026 года.
Теперь перечень содержит 12 признаков мошенничества. Например:
крупные переводы более 200 тыс. рублей самому себе по Системе быстрых платежей (СБП);
поступление по СБП больше 200 тыс. рублей от другого банка менее чем за 24 часа до перевода денег лицу, которому за последние шесть месяцев клиент не отправлял деньги;
совпадение данных получателя со случаями несанкционированных переводов, которые обнаружил Центробанк;
использование интернет-провайдера, к которому раньше абонент не обращался или приложений, которые скрывают сессионные данные;
смена сим‑карты или изменение настроек устройства, если банк еще не подтвердил, что номер действительно принадлежит клиенту;
внесение наличных через банкомат с использованием цифровой карты в течение 24 часов после перевода из-за границы на сумму свыше 100 тыс. рублей.
Поводом усомниться в самостоятельных действиях клиента станут и технические изменения параметров телефона, которые могут сигнализировать о заражении устройства.
