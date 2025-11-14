Решение Верховного суда 2025: пониженную ставку НДС нельзя применять, если продукция не соответствует санитарным требованиям

Пониженную ставку НДС нельзя применять к товарам, которые нельзя ввозить в ЕАЭС, а также к продуктам, которые не прошли ветеринарный и санитарный контроль.

ВС РФ принял решение, что предприниматели не могут применять пониженные ставки НДС, если ввозят продукцию, которая не соответствует ветеринарным и санитарным требованиям.

Компания ввезла на территорию ЕАЭС сгущенку из Ирана. Россельхознадзор выявил, что продукция не подходит под требования ветеринарно-санитарного контроля, поэтому товары направили обратно в Иран через реэкспорт. Однако товары в установленный срок не прибыли в место доставки. Об этом сказано на сайте ВС.

Таможня обнаружила, что компания-импортер сгущенки не уплатила НДС по ставке 20%, а применяла пониженную ставку к товару с нарушениями. Поэтому от фирмы потребовали доплатить 7,9 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы принял сторону таможни, тогда как апелляционная и кассационная инстанции поддержали бизнес, который может применять льготный режим налогообложения. Дело дошло до Верховного суда, который объяснил, что пониженная ставка не может распространяться на товар, который нельзя ввозить в ЕАЭС.

В результате компания должна уплатить НДС в полном объеме по общей ставке 20%.