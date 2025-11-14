🤓 ☝️ Новые онлайн-тренажеры, симулятор задач в 1С и помощь экспертов — как проходит обучение на курсе «Профессия Главный бухгалтер»

В работе бухгалтера постоянно происходят изменения — новые законы, реформы и т. д. В образовании тоже. В 2025 году мы несколько раз обновили наши курсы — учли требования к персданным, расчетам с 1 сентября, применению нейросетей. А еще улучшили технические возможности курсов. Рассказываем, как изменился процесс обучения в «Клерке».

Наш самый большой курс профпереподготовки «Профессия Главный бухгалтер» на 70% состоит из практики. И это не просто работа с шаблонами и типовыми договорами, а ведение учета в настоящем тренажере 1С для главбуха.

Мы подобрали для вас реальные задачи, документы и договоры, с которыми ежедневно сталкивается главбух. И чтобы вам было удобно отрабатывать все необходимые навыки, сделали несколько форматов обучения:

онлайн-тренажеры (в дополнение к письменным работам);

симулятор Главбуха для ведения учета в 1С;

тесты после каждого блока;

онлайн-встречи с экспертами и обсуждение трудностей и результатов самостоятельной работы.

Если с тестами и консультациями все более-менее понятно, то про два оставшиеся варианта — наших новшествах в обучении — расскажем подробнее.

Что такое онлайн-тренажер — как работает и зачем нужен

Раньше студенты курса выполняли задания вручную: заполняли документы, отправляли их кураторам и ждали проверки — сегодня все иначе. Теперь обучение проходит в интерактивных тренажерах прямо на сайте. Каждый участник решает реальные задачи бухгалтера — формирует проводки, заполняет отчетность, рассчитывает налоги. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Для обучения доступны два режима:

«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.

«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.

Интерактивные тренажеры делают процесс обучения увлекательным, наглядным и максимально приближенным к работе в реальной бухгалтерии.

Как устроен симулятор Главбуха в 1С

Симулятор Главбуха — полноценная учебная база, где можно учиться без страха все испортить. Вы получаете реальную практику на примере задач, с которыми сталкиваются главные бухгалтеры каждый день.

На все время обучения вы получите доступ к 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, где будете вести настоящий рабочий учет (по всем-всем требованиям) сразу для трех организаций на разных системах налогообложения: ООО на УСН;

ООО на ОСНО;

ИП.

Вы выполняете реальные задачи, с тем только отличием, что здесь на каждом шагу вы можете обращаться за помощью и советом к нашим специалистам. Так что вы сможете не набивать шишки и учиться на ходу, а плавно погрузиться в процесс с поддержкой экспертов, отработать навыки и выйти с универсальными знаниями и набитой рукой.

После обучения вы получите диплом о профпереподготовке на 512 часов, внесенный в реестр ФИС ФРДО.