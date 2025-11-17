ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
НДС на УСН

⏰ Упрощенцев не оштрафуют за опоздание с первой декларацией по НДС

В течение 2026 года у бизнеса на УСН будет послабление по штрафам за несвоевременную сдачу декларации по НДС.

Законопроектом № 1026190-8 предусмотрена норма, по которой от штрафа за несвоевременную сдачу декларации по НДС освобождается бизнес на УСН.

Льгота будет действовать с 01.01.2026 по 31.12.2026.

Она распространяется на упрощенцев, которые впервые стали плательщиками НДС, то есть сдают свою первую декларацию по НДС.

