🔥 Расширили перечень расходов по УСН

Сейчас перечень расходов при УСН – закрытый. Наконец-то эта жесткая норма смягчится.

Законопроектом № 1026190-8 в перечень расходов по УСН, предусмотренный статье 346.16 НК РФ, добавляют новый пункт:

иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

Сейчас бизнес периодически задает вопросы про те или иные расходы, но Минфин дает лаконичные ответы: перечень закрытый, чего там нет, на то уменьшать доходы нельзя.

Теперь фактически перечень стал открытым и расходы будут аналогичны тем, что разрешены организациям на ОСНО.