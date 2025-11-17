🔥 Расширили перечень расходов по УСН
Сейчас перечень расходов при УСН – закрытый. Наконец-то эта жесткая норма смягчится.
Законопроектом № 1026190-8 в перечень расходов по УСН, предусмотренный статье 346.16 НК РФ, добавляют новый пункт:
иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ.
Сейчас бизнес периодически задает вопросы про те или иные расходы, но Минфин дает лаконичные ответы: перечень закрытый, чего там нет, на то уменьшать доходы нельзя.
Теперь фактически перечень стал открытым и расходы будут аналогичны тем, что разрешены организациям на ОСНО.
