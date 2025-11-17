Досрочной уплаты налогов перед выходными не будет
Поправка в НК РФ про перенос срока уплаты налогов на более ранний исключена из законопроекта.
В законопроекте № 1026190-8 было прописано, что если срок уплаты налога приходится на выходной день, то платить налог надо будет раньше. То есть, вместо субботы – в пятницу.
Напомним, сейчас все наоборот: если срок выпадает на выходной, то платить надо позже (вместо субботы в понедельник).
Но ко второму чтению законопроекта эту норму про досрочную уплату налогов убрали.
Таким образом, в 2026 году срок уплаты налогов не изменится.
Комментарии2
ну хоть одна хорошая новость
"будет только 10 заповедей! ... но ... прелюбодеяние оставили ..( "
(с)
видимо, это и был настоящий план