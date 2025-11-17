Досрочной уплаты налогов перед выходными не будет

Поправка в НК РФ про перенос срока уплаты налогов на более ранний исключена из законопроекта.

В законопроекте № 1026190-8 было прописано, что если срок уплаты налога приходится на выходной день, то платить налог надо будет раньше. То есть, вместо субботы – в пятницу.

Напомним, сейчас все наоборот: если срок выпадает на выходной, то платить надо позже (вместо субботы в понедельник).

Но ко второму чтению законопроекта эту норму про досрочную уплату налогов убрали.

Таким образом, в 2026 году срок уплаты налогов не изменится.