В торговле все же будет можно применять ПСН в 2026 году

Минфин отказался от запрета на применение патентной системы налогообложения в торговле и в автомобильных перевозках.

18 ноября 2025 года депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект с поправками в НК. По сравнению с прошлым документом, в обновленной версии убрали положение, которое с 2026 года запретит применят патентную систему налогообложения (ПСН) в стационарной торговле и автомобильных грузоперевозках.

«Также будет сохранено право применения ПСН в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов», — сказано на сайте Госдумы.

Лимит дохода для применения ПСН будут повышать поэтапно. Чтобы в 2026 году не утратить право на патент, за 2025 год или в течение 2026 года доходы предпринимателей не должны превышать 20 млн рублей. Считается только заработок от всех видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН.

В 2027 году лимит сократится до 15 млн рублей в год, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

Кроме того, с 2026 года предприниматели смогут подать заявление на получение нового патента взамен старого, если изменились физические показатели деятельности. Например, количество сотрудников. В таком случае сумму налога по ранее выданному патенту пересчитают исходя их срока действия ПСН, исчисляемого с даты начала его действия до момента начала действия нового патента. Такие заявления нужно подать в течение 10 дней с момента изменения показателей.

