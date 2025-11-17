ЦОК ОК Нейронка 17.11 Мобильная
Камеральные налоговые проверки

Если при камеральной проверке у заемщика нашли нарушения, поручителя освободят от обязательств

С 2026 года обязанности по договору поручительства и по банковской гарантии будет можно не исполнять, если заемщик допустил налоговые нарушения.

Госдума 18 ноября 2025 года рассмотрит законопроект с поправками в НК. В документе ко второму чтению появилось уточнение, когда именно гаранта или поручителя освободят от обязанностей по договорам.

Если при проведении камеральной налоговой проверки заемщика выявят нарушения, и при этом возмещенная сумма налога не превышает сумму налога, подлежащую возмещению, в течение 7 дней после составления акта налоговики обязаны:

  • уведомить того, кто выдал банковскую гарантию, об освобождении от исполнения обязанностей;

  • сообщить поручителю об освобождении от обязательств по договору поручительства.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

  • N
    natalisl

    Скорей всего это касается упрощенного возмещения по НДС? Но почему тогда ни слова об этом?

  • lechkinva

    А если при выездной?

