Если при камеральной проверке у заемщика нашли нарушения, поручителя освободят от обязательств
Госдума 18 ноября 2025 года рассмотрит законопроект с поправками в НК. В документе ко второму чтению появилось уточнение, когда именно гаранта или поручителя освободят от обязанностей по договорам.
Если при проведении камеральной налоговой проверки заемщика выявят нарушения, и при этом возмещенная сумма налога не превышает сумму налога, подлежащую возмещению, в течение 7 дней после составления акта налоговики обязаны:
уведомить того, кто выдал банковскую гарантию, об освобождении от исполнения обязанностей;
сообщить поручителю об освобождении от обязательств по договору поручительства.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
🔥 Все изменения для бухгалтера-2026
Самые продвинутые бухгалтеры уже идут на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Если ты еще не с ними — поспеши купить билет, хоть мы и добавили места в зале, чтобы вместить всех желающих, половину уже раскупили👀.
Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве: NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.
Только в офлайн — живое общение со спикерами, розыгрыши подарков и особые предложения от партнеров, общение с коллегами и обмен опытом, практические инструкции и масса полезных материалов по налоговой реформе 2026. Сможете не только провести время с пользой, но и отдохнуть — выпить вкусный кофе, угоститься на фуршете, пофотографироваться, познакомиться с единомышленниками.
«Клерк» объединяет бухгалтеров со всей России! Купить билет.
Комментарии2
Скорей всего это касается упрощенного возмещения по НДС? Но почему тогда ни слова об этом?
А если при выездной?