Депутат Бессараб назвала способ увеличения пенсии в два раза

Чтобы выросла пенсия, нужно работать еще 10 лет после наступления пенсионного возраста.

Пенсия россиян увеличится более чем в два раза, если выйти на нее на 10 лет позже. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — заявила Бессараб.

Если отложить выход на пенсию на 10 лет, индивидуальные пенсионные коэффициенты проиндексируют в 2,32 раза, а фиксированную часть — в 2,11 раза. Также в это время будут начислять дополнительные баллы.

Но во время работы человек будет получать только зарплату и не будет получать пенсию, уточнила депутат.

Пенсия по старости назначается только по заявлению человека, а не автоматически, как, например, пенсия по инвалидности, уточнила Бессараб.

Когда наступает возраст выхода на пенсию, СФР уведомляет человека, что он может выйти на пенсию и начать получать ее. Но можно остаться работать и увеличить свои пенсионные накопления, добавила парламентарий.