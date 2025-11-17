ФНС: за просрочку уплаты налогов каждый день будут начислять пени

Если не уплатить вовремя имущественные налоги, то уже со 2 декабря на каждые 100 рублей просрочки начислят пени в размере 5,5 копейки.

1 декабря 2025 года истекает срок уплаты имущественных налогов. Если не уплатить вовремя, то каждый день налоговики будут начислять пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка или по 5,5 копейки в день на каждые 100 рублей просрочки.

«Налоговая служба рекомендует не откладывать оплату на последние дни и своевременно исполнять свои обязанности. В случае неуплаты за каждый день просрочки налогоплательщику будет начисляться пеня», — сказано на сайте ФНС.

Уплатить налог нужно по налоговым уведомлениям, которые разослали по почте или в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС или портал Госуслуг. Получить электронное уведомление могут только те, кто дали на это согласие и зарегистрированы и сервисах.

Если уведомление не пришло, сотрудники ФНС рекомендуют обраться в налоговую по месту жительства или сообщить о проблеме в сервисе «Обратиться в ФНС».

Уплатить налог можно в личном кабинете на сайте ФНС, через портал Госуслуги, в банковских и почтовых отделениях.