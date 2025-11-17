IT-компании будут обязаны поддержать вузы, чтобы сохранить аккредитацию и льготы

На поддержку вузов и колледжей IT-бизнес должен направить 5% от сэкономленных на налоговых льготах средств.

К 1 июня 2026 года крупные аккредитованные IT-компании будут должны заключить с вузами соглашение о финансовой и нефинансовой помощи в подготовке будущих специалистов. Если это требование не выполнить, организация лишится аккредитации, льгот и брони сотрудников от службы в армии.

На финансовую помощь вузам IT-бизнес должен направить до 5% от денег, сэкономленных благодаря налоговым льготам. В частности, от того, что сохранили благодаря нулевому НДС. Об этом пишут «Ведомости».

«Нововведение о заключении соглашения с вузами для подготовки кадров коснется только крупных аккредитованных IT-компаний, выручка которых превышает 1 млрд рублей в год, с численностью сотрудников не менее 100 человек», — сказал представитель Минцифры.

IT-компании должны подать заявление о подтверждении аккредитации и приложить к нему соглашения с вузами и колледжами. Точные сроки будут указаны позже в постановлении Правительства.