Аксаков: доступ к маркетплейсам должен быть равным, но с сохранением скидки для покупателей

Способы сохранения выгоды при равных условиях доступа планируют обсуждать с маркетплейсами, банками и ЦБ.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что при обеспечении равного доступа к маркетплейсам нужно сохранить скидки для покупателей.

«Полностью поддерживаю равный доступ к маркетплейсам для продавцов и покупателей и соответствующий законопроект. Но при этом важно сделать так, чтобы специальные условия и скидки, которые давали выгоду гражданам, сохранились», — написал Аксаков в своем ТГ-канале.

Если это не учесть – условия станут одинаково невыгодными для всех покупателей, уверен депутат.

Способы сохранения выгоды при равных условиях доступа нужно обсуждать с участием законодателей, маркетплейсов, банков и регулятора, уточнил Аксаков.

Ранее Совфед рекомендовал внести изменения в закон о платформенной экономике, чтобы обеспечить равный доступ к интернет-площадкам для всех партнеров и пользователей. То есть убрать преимущество при расчетах через аффилированных с такой платформой лиц.

Анатолий Аксаков отмечал, что если у людей есть возможность покупать товары дешевле, оплачивая их картами маркетплейсов, то проблемы нет, все честно, поскольку у банков свои есть программы лояльности при покупках. И люди могут сами решить, какая программа им выгоднее.