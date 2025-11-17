Уведомления об уплате налогов будут автоматически приходить через Госуслуги

Если сейчас нужно подавать заявление, чтобы получать электронные налоговые уведомления, то с 2026 года они будут по умолчанию приходить в личный кабинет на Госуслугах.

В Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта с изменениями в НК. Согласно документу, налоговые уведомления будут приходить пользователям портала Госуслуги в автоматическом режиме.

Сейчас для того, чтобы их подключить, нужно дать ФНС специальное согласие. Как только поправки вступят в силу, нужно будет подавать заявление, чтобы отказаться от рассылки в электронном виде. По умолчанию она уведомления будут приходить в личный кабинет на портале Госуслуги.

«В случае, если налоговое уведомление не может быть передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг, оно направляется по почте заказным письмом», — сказано в тексте поправок.

Кроме того, налоговое уведомление, отправленное по почте заказным письмом, будет считаться полученным через шесть дней с момента отправки.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.