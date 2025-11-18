ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
IT-компании

Григоренко: IT-отрасль вносит в ВВП около 6%

Выручка российских IT-компаний каждый год растет на 20-25%.

Вице-премьер – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко рассказал о развитии IT-отрасли в России.

«Мы считали, на сегодняшний день IT-отрасль, аккредитованные айтишные компании, вклад в ВВП вносит порядка 6%. На каждый рубль вложенных государством средств в виде мер поддержки, государство получает два», — отметил Григоренко.

Он добавил, что IT-отрасль – одна из самых динамично развивающихся. Каждый год выручка российских IT-компаний растет на 20-25%.

Для отрасли действуют меры господдержки, напомнил Григоренко:

  • пониженные страховые взносы для IT-предприятий;

  • освобождение разработчиков отечественного ПО от НДС;

  • сниженная ставку по налогу на прибыль для компаний. 

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет