Григоренко: IT-отрасль вносит в ВВП около 6%

Выручка российских IT-компаний каждый год растет на 20-25%.

Вице-премьер – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко рассказал о развитии IT-отрасли в России.

«Мы считали, на сегодняшний день IT-отрасль, аккредитованные айтишные компании, вклад в ВВП вносит порядка 6%. На каждый рубль вложенных государством средств в виде мер поддержки, государство получает два», — отметил Григоренко.

Он добавил, что IT-отрасль – одна из самых динамично развивающихся. Каждый год выручка российских IT-компаний растет на 20-25%.

Для отрасли действуют меры господдержки, напомнил Григоренко: