Григоренко: IT-отрасль вносит в ВВП около 6%
Выручка российских IT-компаний каждый год растет на 20-25%.
Вице-премьер – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко рассказал о развитии IT-отрасли в России.
«Мы считали, на сегодняшний день IT-отрасль, аккредитованные айтишные компании, вклад в ВВП вносит порядка 6%. На каждый рубль вложенных государством средств в виде мер поддержки, государство получает два», — отметил Григоренко.
Он добавил, что IT-отрасль – одна из самых динамично развивающихся. Каждый год выручка российских IT-компаний растет на 20-25%.
Для отрасли действуют меры господдержки, напомнил Григоренко:
пониженные страховые взносы для IT-предприятий;
освобождение разработчиков отечественного ПО от НДС;
сниженная ставку по налогу на прибыль для компаний.
